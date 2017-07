¿Por qué la religión y la ciencia se llevan tan mal?

Probablemente esta sea la relación mal avenida más antigua de la historia. Y no ha mejorado nunca. La razón fundamental es esta: la religión nos ofrece una versión única e inamovible sobre todas las cosas. En cambio, la ciencia se cuestiona a sí misma (y con ello a todo lo demás) con cada nuevo descubrimiento. Así no hay manera. «Dios creó al hombre a su imagen y semejanza», dijo la religión. Y llega Darwin y nos cuenta que descendemos del mono. Da igual quién tenga razón, la cuestión es que no van a entenderse.