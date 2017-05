LOMCE: Religion en Bachillerato. Una estudiante que está terminando la ESO en un Instituto Público de la Comunidad de Madrid me cuenta lo siguiente: "Quiero hacer el Bachillerato en Humanidades. Tengo que elegir dos asignaturas optativas de cuatro posibilidades. Una será francés. Las otras tres son o bien científicas o religión. A mí no me interesan las científicas y la religión me molesta, teniendo en cuenta mis creencias"