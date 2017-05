La relación adultos-niños: chinchar (molestar) NO es jugar

Seguro que has vivido alguna situación parecida en que un adulto en vez de jugar, lo que hace es chinchar: vas por la calle con tu hijo de 2 años y medio que lleva un juguete en la mano. Os encontráis a alguien que, para comunicarse con él utiliza alguna frase tipo “¿me lo das? ay que te lo quito”, sobre todo si el niño siente vergüenza y no quiere saludarle. Seguramente al adulto le gustaría recibir un “hola, encantado de conocerte” pero lo siento, el niño tiene 2 años y medio y no lo va a decir. Y entonces lo que hacen es chinchar...