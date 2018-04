La reinvención del sujetador que llegó de Ibiza

A día de hoy no he conocido una sola mujer que sepa elegir bien su talla de sujetador”, explica Trinidad Aguilar, la creadora del sostén adaptable que está revolucionando el mundo de la moda interior femenina. El “sujetador de la mujer” (WoBra, de “Woman Bra”) incorpora un sistema de botones para que cada mujer pueda adaptar el sostén a su contorno y el tamaño de sus pechos. O mejor dicho, de cada pecho, “porque lo habitual es que cada pecho tenga un tamaño diferente, en algunos casos muy notable”, me cuenta Trinidad.