Reino Unido lanza un nuevo sistema de inmigración en plena crisis por el 'Brexit'

Aunque la profunda crisis política que asola Reino Unido no permite aún saber cómo se ejecutará finalmente el "divorcio" con los Veintisiete, el Ejecutivo de May ha querido adelantarse a los acontecimientos y asegurar el estatus de los comunitarios. La aplicación para móvil 'EU Exit ID Document Check App' ha comenzado a funcionar plenamente, después de meses de pruebas, y a través de ella los europeos viviendo en el Reino Unido deben registrarse para no perder su derecho a permanecer a este lado del Canal de la Mancha tras la ruptura.