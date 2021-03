El Reino de León cumple 1.111 años de su fundación

No creo que haya un solo leonés que dude que la región leonesa en general y la provincia de León en particular han sido convertidas en una colonia vallisoletana. Cuando digo leonés me refiero a leoneses normales no a políticos que, en su mayoría, viven de la política, y la mayoría muy bien, y les importa un pimiento lo que les sucede a los ciudadanos. Es cierto que hay algunas excepciones, hay políticos que han dicho alto y claro que la región leonesa debe ser tratada de la misma manera que el resto de las regiones españolas.