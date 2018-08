"Por debajo de los 50 grados de Latitud sur no existe la Ley. Por debajo de los 60 grados, no existe Dios". Durante muchos años, Santander estuvo unida con la costa del Pacifico de Sudamérica gracias a los buques de la PSNC (Pacific Steam Nav. Co.), más conocida en España como Compañía del Pacífico.