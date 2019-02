El regreso de La Polla Records para la última batalla

“Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando. #LaPollaRecords” . Con este breve mensaje La Polla Records ha anunciado su regreso. No sabemos si a Evaristo le entró morriña escribiendo Qué dura es la vida del artista o qué es lo que ha pasado, lo cierto es que el rumor que circulaba desde hace unos meses se ha cumplido y en 2019 tendremos a La Polla Records de nuevo en los escenarios. ¿Disco? No sabemos, ojalá.