El reggaetón no es apropiado para los niños

No es puritanismo, es solo poner en contexto que un niño escucha la música que los adultos le acercan. Hay que poner atención a los ritmos, letras y escenas de cada género musical. Los niños deben ser respetados en su etapa infantil y no ser expuestos a información e imágenes que no comprenden. “Para los niños, la música debe ser apropiada y cumplir con un objetivo formativo, promoviendo el aprendizaje y la identificación con modelos adecuados de conducta, sobre todo en las escuelas”.