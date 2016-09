Un refugiado sirio en Alemania arroja a sus hijos por la ventana

4 meneos 5 clics

La esposa le había pedido “mayor libertad” para llevar una vida occidental. El hombre no lo aceptó y, tras discutir con ella en el centro donde se encontraban, arrojó a sus hijos por la ventana. El niño, de cinco años, y su hermana, de siete, sufrieron un traumatismo craneoencefálico y heridas de diferente gravedad en piernas y brazos. En el momento de la detención, el refugiado no opuso ninguna resistencia y no tuvo reparos en admitir los hechos. Más info y fotos [ENG]: goo.gl/aL7B22