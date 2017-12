Reescribir los clásicos, ¿nueva vida o traición?

Si uno pregunta a un puñado de escritores sobre la actualización, reelaboración o reescritura de los clásicos, sobre si este ejercicio les parece bien, mal o regular, lo más probable es que todos se muestren partidarios. He aquí algunas de sus razones: “Un autor no le debe lealtad a nada, salvo a sus obsesiones”; “¿no son actualizaciones todas las traducciones?”; “el componente básico de la literatura es precisamente la actualización -cuando no la traición- a los clásicos”; “interpretar es la esencia de la creatividad y la metáfora”.