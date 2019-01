Las redes estallan contra Ana Rosa y la acusan de ‘hipócrita’ y ‘carroñera

La ‘reina de las mañanas’ que prometía: "Yo de aquí no me pienso mover hasta que encontremos a Julen y mi compañera Sonsoles lo mismo", abandonaba a las 12,30 de esta madrugada, viendo que el momento no llegaba y tras cosechar un 24,6% de share, lo que seguramente ha servido para que Telecinco salve su mes frente a la competencia. El pequeño Julen ha sido encontrado sin vida hacia la 1,25 de esta madrugada en el pozo de Totalán y seguimos sin entender cómo pudo el pequeño caer por un agujero de tan solo 25 cm.