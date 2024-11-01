edición general
¿La red también se está dividiendo en bloques?

Aunque la promesa de internet era unir al mundo en una sola red global, aquella visión de una red abierta y sin fronteras se aleja cada vez más debido a la geopolítica digital.

julespaul
Podrían considerarse que prohibir webs es como los aranceles, solo favorecen al país que prohíbe las webs.
