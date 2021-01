Recordando los videoclubs de finales de los años noventa

Vivimos tiempos en los que el videojuego es algo completamente asimilado y extendido en nuestra sociedad. Las posibilidades de juego son incontables, desde dispositivos móviles a consolas portátiles, de sobremesa, juegos free to play, ordenador, plataformas digitales, ofertas de todo tipo… raro es el niño o joven que actualmente no tiene decenas y decenas de juegos con los que pasar el rato, algo que a los que habéis crecido en el siglo XXI os parecerá lo más normal del mundo, pero que os aseguro que hace no tanto tiempo era algo...