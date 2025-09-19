edición general
11 meneos
59 clics
Recordando a Redford: Los Fisgones

Recordando a Redford: Los Fisgones

Los grandes actores siempre son recordados por sus grandes películas, pero en ocasiones debemos mostrar atención a las pequeñas, esas que a veces pasan desapercibidas y también son muestra de su talento y de buen cine. Es el caso de LOS FISGONES, donde Robert Redford comparte cartel con nada más y nada menos que con Sidney Poitier, Ben Kingsley, Dan Aykroyd, River Phoenix, David Strathairn y Mary McDonnell. Una película de espías, hackers informáticos y buena dosis de comedia que nos os podéis perder...

| etiquetas: cine , fisgones , redford
9 2 0 K 134 ocio
5 comentarios
9 2 0 K 134 ocio
delcarglo #3 delcarglo
"Quiero la paz en el mundo" :-D
2 K 25
robustiano #2 robustiano
Muy entretenida, y el Aykroyd se sale... :-P
2 K 24
lonnegan #1 lonnegan
Esta peli en su día me encantó.
2 K 22
Herumel #4 Herumel
"Para los hombres de buena voluntad"
1 K 15
arturios #5 arturios
#4 Y el teléfono de la chica de la uzi.
2 K 27

menéame