Recordando a Redford: Los Fisgones

Los grandes actores siempre son recordados por sus grandes películas, pero en ocasiones debemos mostrar atención a las pequeñas, esas que a veces pasan desapercibidas y también son muestra de su talento y de buen cine. Es el caso de LOS FISGONES, donde Robert Redford comparte cartel con nada más y nada menos que con Sidney Poitier, Ben Kingsley, Dan Aykroyd, River Phoenix, David Strathairn y Mary McDonnell. Una película de espías, hackers informáticos y buena dosis de comedia que nos os podéis perder...