Recomendaciones de novelas de ciencia ficción (I)

Ahora que se acerca el verano ya está aquí y que puede ser que algunos quieran dedicar parte de su tiempo libre a la lectura, y sabiendo que esto es una lista personal, opinable y discutible por aquello de que "para gustos, los de cada persona". Como digo, sabiendo esto, me arriesgo a proponeros un listado de obras para los amantes de la ciencia ficción que pueda haber por aquí, me gustaría creer que son muchos.

La modesta lista está clasificada sin orden de fechas ni autores, pero he intentando incluir también autoras de ciencia ficción que quizás no son muy conocidas y que han construido grandes obras. He dejado de lado muchas, muchísimas novelas que o bien las conoce todo el mundo o porque no he querido hacer un tocho de lista interminable, de ahí el númerito (I) por si hace falta en otra entrega ampliar el listado o no...

Stanislaw Lem

* Fábulas de robots - 1964

Colección de cuentos donde se nos presenta un universo habitado por robots que en su día fueron creados por los humanos. Lem usa un tono de parodia a veces rozando el absurdo, a veces rozando el sarcasmo, lo que permite una reflexión sobre otras cuestiones y convenciones literarias o no.

* El Invencible - 1964

Obra donde se usa por primera vez la idea, el concepto de “nanorobots”, inteligencia de enjambre y evolución no natural. Se reflexiona sobre la evolución y la inteligencia humana, y defiende que ni la inteligencia ni la complejidad de los seres vivos son necesariamente el resultado inevitable de la evolución ya que los nanorobots alienígenas son los adversarios más formidables jamás encontrados por la humanidad y evolucionan.

* Ciberíada – 1965

Colección de cuentos. Continuación de Fábulas de robots.

Los personajes destacados son en su mayoría robots o máquinas inteligentes de diversos tipos. Las historias se centran en conflictos entre el individuo y la sociedad y en lo inútil de la búsqueda de la felicidad por medios técnicos y externos.

* Fiasco - 1987

Última obra de ciencia ficción de este gran autor polaco. Una novela de culto para la mayoría de los aficionados a la obra de Lem. Se podría decir que es la obra cumbre de un maestro, síntesis de gran parte de su pensamiento. (Aunque sigo teniendo especial cariño a Ciberíada). Toca asuntos profundos de una filosofía existencialista y no deja pasar el hacernos pensar sobre la moral humana. Temas ya tocados en otras obras de Lem que en Fiasco se ven "reunidos" en una historia madura y con el estilo literario característico de Lem.

Ursula K. Le Guin

* La mano izquierda de la oscuridad -1969

Esta novela ganó los premios Nebula de 1969 y Hugo de 1970. Una de las primeras obras importantes de la ciencia ficción feminista (aunque a Ursula K. Le Guin no le gustan estas clasificaciones). La obra trata del género y de la sexualidad visto a través de los ojos de un terrestre que ha llegado al planeta Invierno, colonia en la que los habitantes han mutado a hermafroditas que pueden cambiar de sexo.

* El nombre del mundo es Bosque - 1972

Basada en la novela corta del mismo nombre y ganadora del premio Hugo de 1973. Los humanos utilizan a los crichis como mano de obra barata en condiciones de esclavitud, aunque en la obra se les llama “voluntarios” con toda la carga de hipocresía, que conlleva la palabra. Los humanos creen que los nativos no duemern, debido al diferente ciclo de sueño de los athstianos y su facilidad para el sueño lúcido.

* Los desposeídos - 1974

Novela ganadora de todos los grandes premios (Hugo, Nebula, Locus y un largo etcétera.) Una novela “utópica” en un sentido no estricto del término, donde existe una sociedad basada en la solidaridad y el compañerismo en el planeta Anarres, donde vive el protagonista, un científico: Shevek. Quien quiere conseguir llegar a construir un ansible (aparato de comunicación casi instantánea inventado por Leguin y usado en otras obras por otros escritores) y para ello deberá viajar al vecino planeta Urras, regido por un capitalismo ilimitado y que le permitirá comparar ambas sociedades.

Karel Čapek

* R. U. R. (Rossum's Universal Robots ) - 1921

Obra teatral de ciencia ficción. Escrita por el autor checo en 1920, se estrenó en 1921 en el Teatro Nacional de Praga​ y en Nueva York en 1922. Quizás es un poco difícil de leer al tener un formato de escrito teatral, pero a poco que uno se acostumbra se hace fácil y muy interesante. Recordemos que se escribió en 1920 y hay que poner muchas cosas en contexto histórico, cultutal, político. Un gran clásico que dio lugar al término robot.

* La guerra de las salamandras - 1936

En esta novela satírica de ciencia ficción, Čapek narra, usando diversos personajes, los sucesos que preceden el descubrimiento de las salamandras gigantes, mostrándonos la reacción de la prensa, las respuestas que propone la comunidad científica y la oportunidad que ven los empresarios para utilizarlas como mano de obra barata. Usando la ironía y sátira para unos acontecimientos tan extraordinarios y tan previsibles.

Samuel Butler

* Erewhon - 1872

Fantasía, más que ciencia ficción, pero no hay que olvidar que se publicó en 1872, como siempre hay que poner en contexto una obra así. Se publicó por primera vez de forma anónima y el título es el nombre de un país supuestamente descubierto por el protagonista, aunque en ningún momento se revela dónde está Erewhon, pero está claro que es un país ficticio. El libro es una sátira sobre la sociedad victoriana. Butler fue el primero, al menos que haya constancia de ello, en hablar sobre la posibilidad de que las máquinas pudieran desarrollar conciencia mediante la selección darwiniana. En el prefacio de la segunda edición, Butler escribió: "Lamento que en algunos casos los revisores se hayan inclinado a tratar los capítulos de Máquinas como un intento de reducir la teoría del Sr. Darwin a un absurdo. Nada podría estar más lejos de mi intención y pocas cosas me serían más desagradables que cualquier intento de reírme del señor Darwin".

Ann Leckie

* Justicia Auxiliar - 2013

Una novela ganadora de numerosos premios, entre ellos el premio Hugo a la mejor novela en el año 2014, el premio Nébula en la misma categoría en 2014, el premio Arthur C. Clarke el mismo año​ y el premio Locus en 2013 a la mejor primera novela.

Una obra con un planteamiento más que original. Breq es una pequeña parte de una inteligencia artificial que dominaba la nave “Justicia de Toren” y que vive en un cuerpo humano como quien se mete en un traje. La historia comienza cuando Breq se encuentra a un antiguo compañero abandonado en uno de los planetas del imperio Radch. Sabemos que quiere vengarse, pero no de quién o por qué y, por medio de flashbacks, vamos conociendo más su historia.

Arkadi y Borís Strugatski

* Picnic al borde del camino, Picnic junto al camino o Picnic extraterrestre - 1972

Esta obra ha tenido a lo largo de la historia varios títulos, la que tengo en casa es “Picnic al lado del camino”... imaginad los líos de traducciones y editoriales.

Novela muy recomendable de los escritores soviéticos Arkadi y Borís Strugatski en 1971 y publicada en la Unión Soviética en 1972 y desde entonces ha ganado varias distinciones internacionales. Es además una de las obras literarias soviéticas más reproducidas fuera de la URSS. La novela fue adaptada al cine por Andréi Tarkovski bajo el título Stalker. La película difiere mucho de la novela original, si bien se considera de culto entre los aficionados a la ciencia ficción. A mí me gustó infinitamente más el libro que la película ya que Tarkosvski o no quiso o no supo transmitir la idea de base de los autores, concentrándose más en la parte del pillaje de objetos “extraños”.

Doris Lessing

* La grieta - 2007

Doris Lessing es otra grande de las novelas especulativas y ganadora de un Nobel de Literatura en 2007. En esta historia nos traslada a un mundo antiguo en el que no existen hombres, sólo mujeres. O eso se pensaba, porque de repente aparece uno. La obra es una reflexión sobre los clásicos roles masculino y femenino. Es una novela para nada ligera, no es lectura ligera, y a veces nos hace reflexionar mucho más de lo que damos cuenta y quizás su narración se vuelve densa. Recomendable para días filosóficos.

Richard Matheson

* En algún lugar del tiempo - 1975

Le tengo especial cariño a esta novela de la que se hizo una película interpretada por Superman, digo Christopher Reeve. Una historia de amor que además viene de la soberbia pluma de Mr. Matheson, otro de los clásicos. Un hombre de los años 70 se obsesiona con una actriz del siglo XIX, y, de alguna forma, consigue transportarse a su tiempo. Idas y vueltas en el tiempo con un amor ¿imposible? por en medio.

Isaac Asimov

* Los propios dioses - 1972

Como es de sobras conocido y querido el señor Asimov sólo me permito recordar esta novela por si acaso hay algún despistado. Esta obra recibió los premios Hugo, Locus y Nebula y se divide en tres secciones ubicadas en diferentes tiempos y lugares, incluso en dos universos diferentes. No cuento nada más. Brillante relato de uno de los maestros del género.

Larry Niven y Jerry Pournelle

* La paja en el ojo de dios - 1975

La historia se sitúa en un futuro lejano y relata el primer contacto​ entre la humanidad y una especie alienígena. El título de la novela es un juego de palabras sobre la parábola bíblica de "la paja y la viga en el ojo ajeno" y en la novela es el apodo dado a una estrella. Hay que leerla, original, directa y claro de los años 70, poner en contexto.

Lois McMaster Bujold

* El aprendiz de guerrero - 1986

Ganó dos premios Nebula e inauguró el universo Vorkosigan. Uno de sus grandes aciertos, que tiene varios, es el personaje que presenta en esta obra, un aristócrata con deformaciones causadas por el envenenamiento a su madre cuando estaba embarazada, que suple con una fina inteligencia. Un universo de diferentes sistemas planetarios y casas nobles. Compleja obra y sencilla a la par.

Frederik Pohl

* Pórtico – 1977

Pórtico es una novela ganadora de los premios Nébula de 1977, Hugo y John W. Campbell Memorial de 1978. La obra es la primera parte de la llamada “Saga de los Heechee” sobre unos misteriosos seres extraterrestres: los “heechee”. Cuenta la historia de los inicios de explotación por parte de los humanos de una tecnología alienígena encontrada dentro de una base espacial abandonada dentro de un asteroide (bautizado Pórtico). Ahora mismo estoy releyendo la saga completa y la estoy volviendo a disfrutar.

La saga está compuesta por los títulos:

* Pórtico.

* Tras el incierto horizonte.

* El encuentro.

* Los anales de los heechee.

Bueno, creo que ya no os aburro más, espero que alguna de estas lecturas os pueda servir para un verano de descanso y de afición a la ciencia ficción.