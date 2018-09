Reclaman igualdad para los hongos frente a animales y plantas

Reunidos por el centro especializado británico Royal Botanic Gardens at Kew, han contribuido a la edición del estudio 'State of The World's Fungi', para proporcionar una síntesis actualizada de nuestro conocimiento actual sobre el estado de los hongos en el mundo. "A partir de este volumen, es evidente que los hongos definitivamente se deben ver a la par con los reinos vegetal y animal, y que apenas hemos comenzado a arañar la superficie del conocimiento de este increíble y diverso grupo de organismos", subraya como conclusión el informe.