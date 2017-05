Recibe 500 llamadas al día porque su teléfono sale en un vídeo de YouTube

Google se niega a retirar el vídeo al considerar que el número de teléfono no es suficiente para identificar a alguien.Para Google, el número de teléfono del reclamante "no puede considerarse por sí solo un dato de carácter personal, porque no es posible a partir de ese simple dato identificar a ninguna persona". Luis Gervas de la Pisa, abogado de salirdeinternet.com, explica a este diario que "es irónico que YouTube se niegue a eliminar un teléfono cuando sí acepta en sus condiciones la eliminación de vídeos que muestren correos electrónicos.