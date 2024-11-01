edición general
2 meneos
66 clics

Receta: donut de rabo

La evolución en la puesta a punto de uno de los guisos más populares de nuestra cocina se debe a la afición que sigue generando su consumo

| etiquetas: donut , rabo , receta
1 1 0 K 14 cultura
2 comentarios
1 1 0 K 14 cultura
Rixx #1 Rixx
Ideal para sorprender a tu cita con este creativo postre. Ingredientes: un dónut y un poco de imaginación. xD
2 K 24
pilarina #2 pilarina
#1 mis dieses
0 K 9

menéame