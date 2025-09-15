·
La recaudación del Impuesto de Sociedades cae un 7,5% en 2025
La recaudación del Impuesto de Sociedades cae un 7,5% en 2025, frente al récord histórico del resto de tributos Además, la ‘tasa Google’ también flojea y recauda un 4,5% menos que en 2024
etiquetas
impuesto de sociedades
2025
recaudación
actualidad
jonolulu
Luego entras en la noticia y ves que buena parte se debe a otra genialidad de Cristóbal Montoro que tiempo después tumbaron los tribunales y acabamos pagando todos
Falk
El IRPF y el IVA manteniendo todo a flote pero para los curritos nada. No vaya a ser que quitarles 30 min de jornada derrumbe la economía...
cenutrios_unidos
Yo solo se, que siempre pagamos los mismos. Y no es por desmerecer el actual Gobierno, que tengo claro que con la otra opción sería todavía peor. Pero lo que está claro que cada vez nos queda menos dinero en los bolsillos.
reivaj01
Lo comento en la noticia de la otra cara de la moneda:
www.meneame.net/story/recaudacion-irpf-dispara-12-da-margen-gobierno-n
Sergio_ftv
El tipo impositivo para las Pyme se ha reducido siempre y cuando cumplan con los requisitos. En julio se tuvo que pagar el IS de 2024 y ahí se aplicó un 23% de tipo cuando lo normal hasta hace dos años era el 25% y antes el 30%. Repito, solo para pymes.
Relacionada:
Nuevos tipos del Impuesto de Sociedades para pymes y microempresas: ¿cuándo se aplican las rebajas?
De la AEAT:
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuesto-sobre-sociedades/que-base-
