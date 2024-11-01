edición general
4 meneos
18 clics
Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras reivindica la trashumancia en el corazón de Madrid

Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras reivindica la trashumancia en el corazón de Madrid

Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras recorrieron este domingo el centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia para reivindicar, como cada año, el valor de la ganadería extensiva para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El rebaño, guiado por pastores de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, salió de la Casa de Campo para realizar el itinerario tradicional con llegada a la plaza de Cibeles. Allí se procedió a la lectura de la histórica Concordia de 1418 entre la Mesta y el Concejo de Madrid.

| etiquetas: trashumancia , madrid
3 1 0 K 48 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Beee beee beee, beee, be beee

Coreaban las ovejas.
0 K 17
Pertinax #1 Pertinax
Parece una manifestación de VOX.
0 K 13
maxxcan #3 maxxcan
Me encantan estos titulares clickbait porque realmente son graciosos y es imposible hacer un chiste como el de #1
0 K 11
elTieso #4 elTieso
El absurdo de todos los años, las ovejas por el asfalto y los de limpieza quitando cacas y meadas detrás.
0 K 11
Pertinax #5 Pertinax *
#4 No haber construído una ciudad en medio de una Cañada Real. :troll:
0 K 13

menéame