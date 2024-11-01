Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras reivindica la trashumancia en el corazón de Madrid

Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras recorrieron este domingo el centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia para reivindicar, como cada año, el valor de la ganadería extensiva para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El rebaño, guiado por pastores de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, salió de la Casa de Campo para realizar el itinerario tradicional con llegada a la plaza de Cibeles. Allí se procedió a la lectura de la histórica Concordia de 1418 entre la Mesta y el Concejo de Madrid.