La realidad invisible del suicidio de víctimas de violencia de género:

"Quería morir para poder no pensar, no sentir" "Me metí al mar. Yo no sé nadar. Me metí y casi me ahogué, y de pronto me di cuenta de que me estaba ahogando y me acordé de mi hija, y no sé cómo salí, cómo logré salir… Luego llegué a casa y abracé a mis hijas". Así relata Graciela su última tentativa de suicidio el 23 de diciembre del año pasado después de sufrir maltrato psicológico por parte de su expareja. "Todo lo que yo hacía estaba mal para él. Todo era mal, que no servía para nada y esas cosas", explica.