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Reabierta la AP-7 tras volcar un camión en Santa Oliva y provocar ocho kilómetros de retenciones

El vehículo chocó contra una furgoneta y quedó atravesado en la vía.

| etiquetas: accidente vial , camión
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