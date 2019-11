Razones jurídicas por las que VOX miente cuando dice que la LIVG vulnera el artículo 14 de la Constitución

Como es un bulo la mar de extendido, vamos a hablar del principio de igualdad y no discriminación en la Constitución Española y de por qué los que dicen que la LIVG la vulnera no son sino unos cantamañanas que hablan de oídas. Para entender realmente el principio de igualdad el artículo 14 debe leerse en consonancia con el artículo 9.2 de modo que esa igualdad nominal no se convierta en un modo de perpetuar las desigualdades, sino que permita y fomente las actuaciones de los poderes públicos destinadas a promover la igualdad real y efectiva.