Razones por las que internet está atontando a la gente [ENG]

1. Los motores de búsqueda te ayudan a encontrar lo que deseas encontrar, no las perspectivas contradictorias. 2.Los feeds de medios sociales te muestran lo que quieres ver, no lo que necesitas ver para ser más inteligente. 3. YouTube y otros sitios recomiendan el contenido que piensan que te gustará, no los puntos de vista alternativos 4 Los medios de comunicación están sesgados, y usted gravita hacia los que confirman su cosmovisión. 5.El modelo actual de publicación en Internet fomenta la creación de contenido de clickbait y superficial.