Más de un millón de dólares vale una raza de perro. ¡Más de un millón de dólares! No me entra en la cabeza que alguien pueda gastarse ni un solo euro en comprar a un animal. Uma me costó 0 euros y no la cambiaría por ningún otro perro aunque costara más de un millón de dólares. ¿Estamos locos? Te preguntarás: ¿y qué raza es?