Un rapero, ingresado en urgencias por una sobredosis de Cheetos  

Las nuevas generaciones no le pegan a la mandanga ni a la lejía, sino a los Hot Cheetos. Sin mesura, eso sí, como si no hubiera un mañana. El rapero californiano Lil Chan ha sido ingresado en el hospital de Nueva York por sobredosis de Cheetos Flamin’ Hot: “Sólo quiero que todos sepan que estuve en el hospital no debido a ninguna droga, sino porque comí demasiados Hot Cheetos. Tengan cuidado, son una droga del demonio”, explicó en un vídeo en Instagram.