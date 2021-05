Rapera a los 40: la película que triunfó en Sundance llega a Netflix

En 2017, la dramaturga, comediante y guionista en series como The Get Down y She’s gotta have it Radha Blank ingresó al prestigioso laboratorio de directores y guionistas de Sundance para de En Rapera a los 40, debuta en la dirección relatando su propia historia, la de Radha Blank, una dramaturga de Harlem, Nueva York, que tiene una crisis de identidad a tres meses de cumplir 40 años. Desde hace tiempo que no tiene éxito con sus obras en el teatro y ahora se dedica a realizar un taller de dramaturgia para estudiantes de una secundaria pública.