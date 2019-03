Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido se desmarcan en el Supremo del operativo policial para impedir el 1-O

El Gobierno del PP no conocía el dispositivo policial que se puso en marcha para evitar que se celebrase el referéndum del 1-O. Durante sus declaraciones como testigos, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría dijeron que recibieron algunas informaciones por parte del Ministerio del Interior. El que fuera titular de ese departamento, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que él no estuvo al tanto del detalle de ese despliegue. Ha contestado a un buen número de las preguntas con un "no lo sé".