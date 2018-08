Rafael Amargo: "Soy bisexual y hetero. No soy ni maricón ni gay"

El bailarín Rafael Amargo se declara "creyente, bisexual, hetero y entero. No me considero ni maricón ni gay". Además, dice que "no soy políticamente correcto", revela que Soraya Sáenz de Santamaría le ofreció afiliarse al Partido Popular y que España ya ha tenido un presidente de gobierno homosexual. A Pedro Sánchez lo ve "muy guapo" y declara que le gustaría a Susana Díaz como presidenta porque "es una tía muy llana, muy estupenda y para el pueblo". Del PP dice que son "unos racistas y unos fachas" por no haber elegido a Soraya por ser mujer.