Racistas belgas empujan a un hispano a las vías del tren  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Las mujeres le gritan "¡Negro!" como señal de ofensa. Luego, no contentas con ello el grupo de racistas originarias de Bélgica decide seguir con los insultos y lo arrojan a las vías del tren. Lo que ellas no piensan o no quieren saber es que el joven también tiene nacionalidad belga. La estación de tren es el escenario donde el jovencito de 15 años de raíces dominicanas es agredido ante la mirada indiferente de muchos espectadores. Hasta que lo arrojan a las vías del tren, solo entonces es socorrido por algunos transeúntes.