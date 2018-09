'Racismo' en perros: cuando pertenecer a una raza potencialmente peligrosa determina tu vida

"Según la normativa es casi como si llevases un león por la calle". Veterinarios, adiestradores, policías y especialistas en estos animales comparten su visión sobre lo "absurdo" de la ley actual. Telmo es bueno, dulce, cariñoso y sociable. Obedece cuando se lo ordenan y no se separa de su dueño fácilmente. Sin embargo, la ley no le trata como a un perro más. Telmo es un bull terrier, un perro que aunque no está dentro de la Ley Estatal de Razas Potencialmente Peligrosas, en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sí que lo está.