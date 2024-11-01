El racismo en las epidemias: la fiebre amarilla en Filadelfia

En 1793, Filadelfia sufrió un brote mortal de fiebre amarilla, una grave enfermedad infecciosa, que se extendió rápidamente por toda la ciudad. Durante los cuatro meses siguientes, aproximadamente 11.000 personas contrajeron la fiebre amarilla y se calcula que murieron 5.000 (Patterson, 1992). Los síntomas de la fiebre amarilla incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor en las articulaciones, hemorragias e ictericia. Los casos graves suelen provocar muertes dolorosas. Hoy sabemos que la fiebre amarilla está causada por una infección vírica