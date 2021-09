Si uno piensa un poco sabe a qué obedece este quinto y sexto de ESO encubierto. No, no obedece a seguir formando al alumnado para que el que tenga dificultades consiga tener el título de Bachillerato. Obedece a no querer destinar dinero a aumentar ciclos de FP en la pública. El gobierno no quiere invertir en talleres, equipamiento y recursos que necesita el alumnado de FP y opta por ofertar un Bachillerato barato. Lo que se consigue así es seguir sigue financiando y ampliando la red de centros privados que ofrecen FP, negocio redondo para algun