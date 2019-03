Quim Torra desafía a la Junta Electoral y mantendrá los lazos amarillos

Quim Torra no retirará los lazos amarillos y demás propaganda independentista de los edificios que dependen de la Generalidad de Cataluña, desobedeciendo a la Junta Electoral Central que le dio plazo hasta esta tarde.Torra no ha dado ninguna orden a funcionarios ni consejeros para eliminar los lazos y dejará en manos de cada consejero esta decisión, pese a que es el propio presidente catalán quien debe ordenarlo a todas las Consejerías. Artadi ha afirmado que no hay decisión sobre un posible sustituto de Torra en caso de inhabilitación