¿Quieres sacar de quicio a tu departamento de IT? ¿Tus enlaces no parecen lo suficientemente maliciosos? [eng]

Esta es una herramienta que toma cualquier enlace y hace que parezca malicioso. Funciona mediante una redirección, de forma muy parecida a tinyurl.com/, por ejemplo. Mientras que tinyurl acorta una URL, este sitio hace que parezca maliciosa.

txillo
#1 ahí va a pinchar tu prima la de Antequera.
Torrezzno
#2 xD xD xD xD xD

Parece que se ha caido la web, el efecto meneame

EDIT: me lo bloquea el navegador lol
mente_en_desarrollo
#1 ¿Da para paja?
Torrezzno
#4 tu sabras :troll:
skaworld
#4 #6 He intentado acceder desde el ordenador del curro y me ha saltado el bloqueador corporativo con que no tengo permisos para acceder al dominio, la intriga, la transgresion, el riesgo.... la tengo en carne viva
mente_en_desarrollo
#7 Vale, yo ya.

No necesito entrar en un rato.
Fisionboy
Jajajaja... hay que ser hijueputa malparío! Me encanta!!!
noloquiero
¿Creéis que tardará mucho en llegarme el iPhone que me ha tocado?. ¡Que ilusión, nunca me tocaba nada!
