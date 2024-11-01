·
15
meneos
142
clics
¿Quieres sacar de quicio a tu departamento de IT? ¿Tus enlaces no parecen lo suficientemente maliciosos? [eng]
Esta es una herramienta que toma cualquier enlace y hace que parezca malicioso. Funciona mediante una redirección, de forma muy parecida a
tinyurl.com/
, por ejemplo. Mientras que tinyurl acorta una URL, este sitio hace que parezca maliciosa.
etiquetas
enlaces
maliciones
phishy url
ocio
9 comentarios
ocio
#1
Torrezzno
*
A ver si sabéis donde va este link:
cam-xxx.live/bot-snatcher/malicious-payload/worm_agent.vbs?auth=bypass
0
K
20
#2
txillo
#1
ahí va a pinchar tu prima la de Antequera.
5
K
77
#3
Torrezzno
*
#2
Parece que se ha caido la web, el efecto meneame
EDIT: me lo bloquea el navegador lol
0
K
20
#4
mente_en_desarrollo
#1
¿Da para paja?
0
K
12
#6
Torrezzno
#4
tu sabras
0
K
20
#7
skaworld
#4
#6
He intentado acceder desde el ordenador del curro y me ha saltado el bloqueador corporativo con que no tengo permisos para acceder al dominio, la intriga, la transgresion, el riesgo.... la tengo en carne viva
2
K
36
#8
mente_en_desarrollo
#7
Vale, yo ya.
No necesito entrar en un rato.
1
K
24
#5
Fisionboy
Jajajaja... hay que ser hijueputa malparío! Me encanta!!!
0
K
10
#9
noloquiero
¿Creéis que tardará mucho en llegarme el iPhone que me ha tocado?. ¡Que ilusión, nunca me tocaba nada!
0
K
9
