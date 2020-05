El PP no va a parar en su ofensiva contra el Gobierno. Pablo Casado no tiene nada que perder manteniendo su actitud de crítica infame a cualquier movimiento que haga Pedro Sánchez. Esa es su única posibilidad de tener un mínimo perfil propio en medio de la crisis y los sondeos deben decirle que sus votantes no rechazan en medida significativa esa vía