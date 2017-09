Quiénes son los rohingyas, el pueblo "sin Estado y sin amigos" de Myanmar

Los rohingya han sufrido décadas de persecuciones en Myanmar, la antigua Birmania, donde la religión mayoritaria es el budismo.En ese país no son considerados ciudadanos, porque no tienen reconocimiento como grupo étnico. El Estado les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni propiedades.Y el origen de este pueblo sigue siendo extensamente debatido.