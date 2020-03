¿Quién será el próximo James Bond?

Por mucho que nos haya encantado su carrera como 007, la temporada de Daniel Craig como James Bond debe llegar a su fin. Habiendo declarado previamente que preferiría lastimarse a sí mismo que regresar al esmoquin, no tardó mucho en volver al Aston Martin. No Time To Die , anteriormente conocido como Bond 25 , será la quinta y última película de Daniel Craig en la franquicia. Entonces, la pregunta que todos hacen es: «¿Quién es el próximo?»