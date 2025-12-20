¿Y quién protege al pequeño propietario?

No son bancos ni fondos buitre, sino jubilados con una pensión ajustada que heredaron un piso y lo alquilaron para ir tirando. O esa pareja que compró un apartamento con sus ahorros para dejárselo a un hijo. Gente corriente que, por decreto, ha acabado sosteniendo a quien decidió no pagar más. Por necesidad, por cansancio o por picaresca. Da igual. La factura siempre llega al mismo buzón.
| etiquetas: alquiler , vulnerable
Por esto la democracia tiene que ser auditada por todos, por eso la protesta, la unión de los pobres, la organización social potente son tan importantes.
"3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados." www.meneame.net/legal#tos
¿Si esa pareja de jubilados hubiera invertido en bolsa, serían representados así? ¿Si el matrimonio hubiera comprado una cartera de acciones?
El que alquila es un empresario, y por tanto, debe asumir el riesgo y ventura de la operación, en el marco legal vigente, en un mercado fuertemente regulado.como la vivienda.
Se pretende que el "pequeño" propietario no es ni empresario, ni invesor, ni autónomo, ni nada, sino un mero ciudadano. Solo pasa eso en vivienda.
Este artículo es solo para usuarios registrados."