¿Quién es la primera persona en la historia cuyo nombre conocemos? (eng)

El primer nombre en la historia registrada no es un rey. Ni guerrero. O un poeta Era, resulta ... un contador. En su nuevo libro Sapiens: A Brief History of Humankind , Yuval Noah Harari se remonta 33 siglos antes de Cristo a una tableta de arcilla de 5.000 años de antigüedad encontrada en Mesopotamia (Irak moderno). Tiene puntos, corchetes y pequeños dibujos tallados y parece registrar un negocio. Es un recibo por múltiples envíos de cebada. La tableta dice, muy simple: 29.086 medidas cebada 37 meses Kushim