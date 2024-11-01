¿A quién no le va a gustar una momia romana del siglo primero?

Muchos me conocerán por aquí como el loco del antiguo Egipto... y por buenas razones :P

Algunos menos sabrán que después de vivir 14 años en Egipto me he venido a Granada a estudiar arqueología. No les extrañará pues que para un proyecto de la asignatura de Arqueología de Grecia y Roma... ¡hice una momia romana (y mi primera muestra museística)!

La exposición se titula "LOS ROSTROS DEL EGIPTO ROMANO: tradiciones e innovaciones en las prácticas funerarias de la provincia romana de Aegyptus" y va a estar hasta fecha por determinar en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada :-)

PD: la momia está basada en esta que está en el MET