¿Quién no hace su trabajo en Interior?

El caso de Iglesias y Montero no es el caso de Iglesias y Montero sino el caso de una ministra y un vicepresidente del Gobierno de España que a duras penas pueden vivir tranquilos en su propio domicilio. Hay muchas cosas que investigar, desde las competencias de Interior ¿Cómo se montó un dispositivo que no funcionó? existen testigos que afirman que una de las personas que hizo público en redes el lugar de residencia es la esposa de un número de la Guardia Civil. Son muchos los que se preguntan por qué la Justicia o Fiscalía no actúa.