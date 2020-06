¿Quién mató a Berta Cáceres? Detrás del brutal asesinato de una activista ambiental

Los últimos meses de la vida de Berta Cáceres estuvieron llenos de signos funestos. Justo antes de la Navidad de 2015, le confió a su hermana Agustina que su vida estaba en peligro. “Los mensajes nunca se detienen, el hostigamiento nunca se detiene, me tienen bajo vigilancia. No les importa que tenga hijos. Esos hijos de puta me van a matar ". Berta participó en numerosas luchas por la tierra y el agua junto con las comunidades indígenas lencas en todo el oeste de Honduras. Pero su batalla fue abruptamente truncada.