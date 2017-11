Por Carme Chaparro. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién iba a creer que me habían violado si yo se la chupé? repetía ella, sin atreverse a mirarme, sin levantar la cabeza de la mesa de trabajo frente a la que estábamos sentadas. Hace ya veintidós años, pero su voz y su mirada nunca se me olvidarán. Era ya muy tarde, una noche de invierno, y estábamos visionando unas entrevistas para un reportaje sobre mujeres que habían sufrido una violación. A mí también me han violado. No fui capaz de responderle. ¿Cómo contestas a algo así? Ella siguió contándome.