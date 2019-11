¿Para quién gobierna realmente el ultra millonario Sebastián Piñera?

El origen de su fortuna permite sospechar que su administración no ha sido precisamente bondadosa con la "gente de a pie". Eso no le preocupa; sólo sus negocios le son importantes. Comienzo esta nota transcribiendo las palabras que el periodista Fernando Paulsen pronunció en su programa diario en Radio La Clave: "Piñera no hará ningún cambio, porque cualquier cambio compromete sus negocios (…) Es una anomalía tener de presidente a una de las personas más ricas de Sudamérica porque todo lo que tenga que hacer para que haya más equidad, perjudica