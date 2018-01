¿Quién está detrás de los trolls?

Se ha planteado ya por parte del Partido Popular una propuesta de iniciativa legislativa para acabar con el anonimato en las redes sociales. He escrito ya en otras ocasiones al respecto. Y mi opinión es que no sólo es adecuado sino urgente. Algunos piensan que así no podrían participar en redes sociales porque, por distintos motivos, no pueden dar su nombre (o no quieren hacerlo por miedo a represalias en el trabajo, por ejemplo). Sin embargo, la postura que yo defiendo podría mantener la imagen “anónima” hacia fuera.