¿Quién está conmigo? Contra el borrado de las mujeres

Soy un hombre transgénero de 48 años. Me emocioné cuando la comunidad médica me dijo hace seis años que podía cambiar de mujer a hombre. Me informaron sobre todas las cosas maravillosas que sucederían debido a la transición médica, pero todos los aspectos negativos fueron pasados por alto. Desde entonces, he sufrido tremendamente, incluidas siete cirugías, una embolia pulmonar, un ataque cardíaco por estrés inducido, sepsis, una infección recurrente de 17 meses, 16 rondas de antibióticos, tres semanas de antibióticos intravenosos diarios...