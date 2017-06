No había aparecido en el Universo Cinematográfico Marvel sino brevemente como un capullo en “Thor: The Dark World.” Pero en los cortos a mitad de los créditos de “Guardians of the Galaxy Vol. 2,” Ayesha muestra otro capullo (o quizá el mismo mejor preparado) y declara que ha creado la siguiente evolución de su raza, y lo nombra Adam. Es decir, ya está preparada la aparición de este personaje en el futuro de Marvel.