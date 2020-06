¡Quemadlo todo! Pero no cerca de mi casa: Chris Martin Palmer reportero de ESPN puesto en evidencia. [ENG]

El veterano reportero de la NBA, Chris Palmer, ha sido puesto en evidendia por su hipocresía tras animar a los manifestantes a "quemarlo todo" para cambiar rápidamente el tono mientras los disturbios se acercaban a su casa. En un tweet posterior, Palmer agregó una súplica para que la gente se llevara los disturbios a otro lugar: "Rompe tu propia mierda. No vengas a donde vivimos a destrozar nuestro vecindario. Nosotros nos preocupamos por nuestra comunidad. Si no te importa la tuya, no es mi problema". escribió